Представители стран Африки станут гостями военно-морского парада 30 июля

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что некоторые представители стран Африки, участвующие в санкт-петербургском саммите, побывают на Главном военно-морском параде 30 июля.

"Некоторые представители [африканских стран] приглашены на Главный военно-морской парад 30 июля и, очевидно, примут в нем участие в качестве приглашенных", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".