Путин встретится с африканскими лидерами по теме Украины 28 июля

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что эта встреча станет "продолжением дискуссии, которая состоялась в прошлом месяце тоже в Санкт-Петербурге"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге проведет встречу с африканскими лидерами по теме Украины, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"28 июля после завершения саммита [Россия - Африка] мы проведем рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что эта встреча станет "продолжением дискуссии, которая состоялась в прошлом месяце тоже в Санкт-Петербурге, будет продолжен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса в связи с соответствующей инициативой ряда африканских стран".

В рабочем обеде примут участие главы государств и официальных делегаций ЮАР, Союза Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии, перечислил Ушаков.

Помощник российского лидера напомнил, что на предыдущей встрече 17 июня президент ЮАР Сирил Рамапоса "подробно изложил суть африканских предложений, представители других стран поделились своим видением ситуации на Украине и перспектив возможного переговорного процесса". "Рамапоса, наверное, играет ключевую роль в продвижении инициативы африканцев", - заметил Ушаков.

"Российская сторона ценит искренние усилия африканских партнеров по политическому разрешению конфликта, их инициатива наглядно отражает возросший уровень международного влияния Африки, готовность африканских стран содействовать решению проблем в других регионах мира, а также глобальных вопросов", - подчеркнул представитель Кремля.