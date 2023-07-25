Ушаков: Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно

Помощник президента уточнил, что ожидается участие 17 глав государств Африканского континента

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в дни саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, как предполагается, проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Будут многочисленные двусторонние встречи, наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что в саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента.

Среди собеседников Путина он назвал президента Египта, руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

Ушаков отметил, что эти двусторонние встречи будут проходить в Санкт-Петербурге в течение четырех дней: 26, 27, 28 и 29 июля. Кроме того, 27 июля, перед пленарным заседанием экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, намечена беседа Путина с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

С президентом ЮАР Сирилом Рамапосой у Путина будет возможность увидеться дважды: на отдельной встрече 29 июля, а также 28 июля во время рабочего обеда главы российского государства с лидерами африканских стран по украинской проблематике.