Ушаков заявил, что Путин на саммите Россия - Африка обнародует некоторые инициативы Москвы

Президент также даст оценку современной системе международных отношений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите Россия - Африка даст оценку современной системе международных отношений и обнародует некоторые инициативы, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президент выступит с большим заявлением, даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Россией и Африкой с упором на российское содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам". "Будут озвучены некоторые наши инициативы в этой сфере", - добавил Ушаков.

"Россия уделяет приоритетное внимание развитию отношений с африканскими государствами на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул помощник президента РФ.

По его оценке, "успешно развиваются торгово-экономические связи РФ со странами Африки". "За последние три года, с момента проведения первого саммита, товарооборот между Россией и Африкой увеличился с $16,8 млрд до $17,9 млрд по итогам 2022 года, улучшается товарная номенклатура взаимных поставок за счет увеличения доли несырьевой, наукоемкой продукции", - указал представитель Кремля. Он также обратил внимание на взаимодействие в сфере образования, напомнив, что еще при содействии СССР в Африке было построено порядка 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли около 480 тыс. африканцев. "Сегодня эти традиции продолжаются, число африканских студентов, обучающихся в России, достигло 35 тыс. человек, квота на обучение для африканских граждан за счет средств федерального бюджета за три года выросла в 2,5 раза и на 2023/24 учебный год составила более 4 700 мест", - указал Ушаков.

Он также отметил плотное взаимодействие Москвы с африканскими странами в международных организациях по важнейшим мировым и региональным проблемам. "Россия и Африка плотно сотрудничают в вопросах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, торговля людьми, наркотрафик, нелегальная миграция, преступность в цифровом пространстве", - констатировал представитель Кремля.