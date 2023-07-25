Путин 26 июля встретится с премьером Эфиопии и президентом Египта

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, также состоится беседа российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, также пройдет встреча с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"В Петербурге будет находиться с официальным визитом премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, с ним будут проведены переговоры в составе делегаций, а затем президент [России Владимир Путин] и премьер-министр [Эфиопии] проведут совместный завтрак", - сказал он.

Кроме того, по словам Ушакова, 26 июля состоится беседа Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

"Вечером [26 июля] президент встретится с президентом Египта ас-Сиси. Они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, потом встреча продолжится в формате обеда", - добавил помощник президента РФ.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.