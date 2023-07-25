В саммите Россия - Африка примут участие 17 глав государств континента

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва очень упорно и настойчиво готовилась к предстоящему саммиту

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Делегации 49 стран Африканского континента примут участие в саммите Россия - Африка, в том числе 17 на уровне глав государств. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что РФ, несмотря на действия Запада, удается провести саммит Россия - Африка. "Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой, все-таки нам удается провести в этой обстановке второй саммит Россия - Африка. И, конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной несмотря ни на какие обстоятельства", - сказал он.

"По состоянию на сегодняшний день свое участие подтвердили 49 стран из 54. При этом больше половины - 27 [стран] - на уровне первых и вторых лиц, то есть я упомяну, что [это] 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. 17 государств представлены заместителями председателя правительств и министрами, в основном министры иностранных дел, и 5 стран будут представлены на посольском уровне", - сообщил Ушаков.

Помощник президент РФ подчеркнул, что Россия очень упорно и настойчиво готовилась к предстоящему саммиту. "Это трудное мероприятие, особенно в силу сложившихся обстоятельств, - сказал он. - Мы придаем очень большое значение этому саммиту и надеемся, что он будет успешным".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.