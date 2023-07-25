Посол РФ: статьи Путина об отношениях с Африкой найдет отклик среди жителей континента

Андрей Аветисян отметил, что в преддверии саммита Россия - Африка статья "привлечет внимание к самому мероприятию и поможет африканцам понять, о чем же оно будет".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина, опубликованная в преддверии российско-африканского саммита, найдет отклик в сердцах жителей Танзании и всего континента. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Эту статью президента Путина в Танзании вчера опубликовали две центральные англоязычные газеты. Я пока не слышал об откликах, мало времени прошло, - сказал посол. - Но уверен, что мощный посыл, который в этой статье содержится, отзовется в сердцах танзанийцев и вообще африканцев, для которых эта статья была написана". Дипломат отметил, что в преддверии саммита статья "привлечет внимание к самому мероприятию и поможет африканцам понять, о чем же оно будет".

Статья главы российского государства была опубликована ночью 24 июля. В ней Путин остановился на истории отношений СССР и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда придерживалась принципа "африканским проблемам - африканское решение" и последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета. Он подчеркнул особое значение партнерства РФ и Африки сейчас, когда формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок.

Президент РФ в статье затронул также вопросы подготовки кадров, сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и СМИ, развития отношений с Африканским союзом и другими региональными интеграционными объединениями.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".