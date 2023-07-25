25 июля, 15:12
Саммит Россия – Африка

Ушаков сообщил, что РФ собирается подписать со странами Африки контракты и соглашения

Помощник президента РФ рассказал, что на форуме Россия - Африка будет проводиться несколько десятков круглых столов и семинаров по самым разным направлениям сотрудничества

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на подписание соглашений и контрактов в различных областях по развитию взаимодействия со странами Африки по итогам экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По итогам форума ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, планируется ли заключение контрактов с российскими энергетическими компаниями, Ушаков ответил утвердительно, но не стал называть предстоящие конкретные договоренности. Помощник российского лидера пояснил, что на форуме будет проводиться несколько десятков круглых столов и семинаров по самым разным направлениям российско-африканского сотрудничества, "будут подписаны соответствующие протоколы и документы".

"Будет активное общение, у нас будет солидный десант наших представителей", - пообещал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияУшаков, Юрий ВикторовичСаммит Россия – Африка
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