Ушаков сообщил, что РФ собирается подписать со странами Африки контракты и соглашения

Помощник президента РФ рассказал, что на форуме Россия - Африка будет проводиться несколько десятков круглых столов и семинаров по самым разным направлениям сотрудничества

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на подписание соглашений и контрактов в различных областях по развитию взаимодействия со странами Африки по итогам экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По итогам форума ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, планируется ли заключение контрактов с российскими энергетическими компаниями, Ушаков ответил утвердительно, но не стал называть предстоящие конкретные договоренности. Помощник российского лидера пояснил, что на форуме будет проводиться несколько десятков круглых столов и семинаров по самым разным направлениям российско-африканского сотрудничества, "будут подписаны соответствующие протоколы и документы".

"Будет активное общение, у нас будет солидный десант наших представителей", - пообещал представитель Кремля.