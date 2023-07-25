Ушаков заявил, что участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи будет субстантивным

Помощник главы российского государства напомнил, что непосредственно на месте в Йоханнесбурге делегацию РФ будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Участие президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в августе будет полноценным и субстантивным, хотя дискуссию с коллегами он будет вести по видеосвязи. Об этом журналистам заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Была одобрена договоренность, что наш президент примет участие по ряду соображений в формате видео-конференц-связи, а непосредственно на месте в Йоханнесбурге нашу делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - констатировал представитель Кремля. "Видеоконференция в контексте предстоящего саммита предусматривает полноценное участие нашего президента во всех обсуждениях, которые запланированы на сегодняшний день", - добавил он.

"Все три дня [саммита] президент будет иметь возможность вести дискуссию со своими партнерами, друзьями, лидерами четырех стран БРИКС, это совершенно не формальное, действительно субстантивное участие президента предусматривается", - подчеркнул Ушаков. Он уточнил, что "22 августа Путин сделает видеообращение на церемонии закрытия делового форума БРИКС". "В преддверии самого саммита будет проведен деловой форум, и обычно президенты выступают на заключительной стадии этого форума", - пояснил представитель Кремля.

"23 августа Путин в режиме видеоконференции будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, которая посвящена тематике расширения состава возможных участников [объединения]", - отметил Ушаков. Он назвал данную тему "ключевым вопросом предстоящего саммита". "Да и не только предстоящего, но и, может быть, последующих лет, поскольку этот вопрос действительно остро стоит на повестке дня, и все заинтересованы найти какое-то его решение", - заметил помощник российского лидера.

По его данным, также 23 августа Путин "по каналам видеосвязи примет участие в заседании в узком составе и в заседании в расширенном составе". "24 августа президент поучаствует по видеосвязи в традиционном совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств так называемых приглашенных стран и многосторонних организаций в формате "аутрич", - сообщил Ушаков. Он добавил, что Лавров "проведет необходимые двусторонние контакты, пообщается с лидерами" стран БРИКС.

Представитель Кремля напомнил, что решение об участии главы российского государства в саммите БРИКС по видеосвязи "согласовывалось российским президентом вместе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в частности об этом они разговаривали по телефону 15 июля".