Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Китай в октябре

Помощник президента уточнил, что визит состоится, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь", сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, кроме того, Москва и Пекин обменяются мнениями о текущей международной обстановке.

Начиная с 2000 года президент РФ Владимир Путин приезжал в Китай 17 раз (последний раз - 4 февраля 2022 года, на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине).

Си Цзиньпин с избрания председателем КНР в 2013 году совершил в Россию восемь визитов (с учетом взаимных визитов и переговоров на полях международных форумов Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались не менее 30 раз).