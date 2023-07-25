25 июля, 15:31

Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Китай в октябре

Михаил Метцель/ ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Помощник президента уточнил, что визит состоится, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь", сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, кроме того, Москва и Пекин обменяются мнениями о текущей международной обстановке.

Начиная с 2000 года президент РФ Владимир Путин приезжал в Китай 17 раз (последний раз - 4 февраля 2022 года, на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине).

Си Цзиньпин с избрания председателем КНР в 2013 году совершил в Россию восемь визитов (с учетом взаимных визитов и переговоров на полях международных форумов Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались не менее 30 раз). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайУшаков, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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