Ушаков сообщил, что Путин может поехать на саммит G20 в Индию

По словам помощника президента РФ, точный формат участия российского лидера во встрече пока не определен

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Формат участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) пока не определен, хотя возможность поездки не исключается. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"По "двадцатке" [формат] пока не ясен, приглашение мы получили", - сказал представитель Кремля. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в Группе двадцати. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи ранее сообщал, что приглашения на саммит направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что они лично примут участие во встрече.

В прошлом году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.