Ушаков сообщил, что визит Путина в Турцию есть в планах

По словам помощника президента, о сроках Москва и Анкара пока не договаривались

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны, о сроках Москва и Анкара пока не договаривались. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Что касается контактов с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались", - сказал он.

"Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах", - добавил Ушаков.

Журналисты поинтересовались, есть ли вопрос зерновой сделки на повестке в контактах между двумя лидерами. Ушаков на это сказал: "То, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то, мне кажется, это вполне естественно".