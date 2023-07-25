Лавров: у миротворцев РФ есть возможности помочь решению гуманитарных проблем Карабаха

Как отметил глава МИД РФ, без сотрудничества сторон это сделать непросто

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Миротворческая миссия России обладает всеми возможности для содействия в разрешении гуманитарных вопросов Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Безусловно - как и в последние дни - уделяем особое внимание урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе, - сказал он. - Хотим содействовать решению возникших там острых гуманитарных проблем. Для этого есть все возможности российского миротворческого контингента. Но без сотрудничества сторон это сделать непросто".

Лавров отметил готовность продвигать реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей между президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, которые были достигнуты за последние годы. "Считаем важным двигаться вперед по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, вопросы делимитации и налаживания диалога между общественными структурами и экспертами. Готовы всячески этому содействовать", - указал министр.

По словам главы российского дипведомства, особый акцент планируется сделать на "поиске развязок по проекту мирного договора между Баку и Ереваном".