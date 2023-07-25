Эксперт: никаких ухудшений в отношениях РФ и КНР после отставки Цинь Гана быть не может

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов допустил, что отставка Цинь Гана, который раньше был послом Китая в Вашингтоне, может быть связана с тем, что он "мог допускать какие-то некорректные высказывания, не отражающие партийную политику отношений с США"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Снятие Цинь Гана с должности главы МИД КНР и назначение на нее Ван И лишь усилит китайское внешнеполитическое ведомство, а в отношениях Москвы и Пекина никакого ухудшения в связи с этим быть не может. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

"В том, что касается Ван И, он сохраняет свой партийный пост. Это тяжеловес, который в течение десятилетия руководил китайской внешней политикой, причем очень жестко, очень грамотно, и в этом смысле, конечно, министерство иностранных дел лишь усиливается, - сказал он. - Для России Ван И вполне понятен, мы с ним очень давно уже общаемся, и никаких ухудшений или снижения уровня отношений для России быть не может".

При этом Маслов допустил, что отставка Цинь Гана, который раньше был послом Китая в Вашингтоне, может быть связана с тем, что он "мог допускать какие-то некорректные высказывания, не отражающие партийную политику отношений с США".

Аналитик обратил внимание на то, что Цинь Ган был снят с должности главы МИД КНР "не публично и довольно оперативно". Он также указал, что китайское руководство никак не комментирует эту отставку. "Вряд ли мы услышим какие-то официальные комментарии по поводу снятия Цинь Гана. И циркулируют лишь слухи, ни один из которых не подтвержден, связанные с его внебрачными связями и связанные с его слишком тесной коммуникацией по бизнесу с американскими партнерами", - добавил он.

Ранее агентство Xinhua сообщило о том, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. На эту должность вновь назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.