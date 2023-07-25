25 июля, 15:53
Военная операция на Украине

Захарова: США не могут одновременно осуждать атаки Киева на журналистов и спонсировать их

Как заявила официальный представитель МИД РФ, "у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут осуждать атаки киевского режима на журналистов, так как прямо спонсируют террористическую деятельность Киева. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела, подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на представителей прессы.

"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы - Ростислав Журавлев. Имя агрессора - киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает", - указала она.

"В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки. Соответственно, они никак не могут "осуждать атаки", производимые на их собственные средства", - добавила Захарова. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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