Захарова: США не могут одновременно осуждать атаки Киева на журналистов и спонсировать их

Как заявила официальный представитель МИД РФ, "у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут осуждать атаки киевского режима на журналистов, так как прямо спонсируют террористическую деятельность Киева. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела, подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на представителей прессы.

"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы - Ростислав Журавлев. Имя агрессора - киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает", - указала она.

"В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки. Соответственно, они никак не могут "осуждать атаки", производимые на их собственные средства", - добавила Захарова.