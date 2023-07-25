В Нижегородской области назначили и.о. замгубернатора после ухода прежнего в ФК "Пари НН"

Им стал бывший первый заместитель министра финансов региона Андрей Чечерин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Андрей Чечерин, ранее занимавший пост первого заместителя министра финансов Нижегородской области, назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора региона. Он будет курировать сферы здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба министерства кадровой политики региона.

"Андрей Чечерин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора. Кандидатура Чечерина внесена на очередное заседание законодательного собрания 27 июля 2023 г. для согласования назначения на должность заместителя губернатора, курирующего сферы здравоохранения и образования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Галина Михайлова, которая ранее работала первым заместителем министра здравоохранения, назначена исполняющим обязанности главы регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что Равиль Измайлов покинул должность генерального директора футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Пост занял бывший заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.