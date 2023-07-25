Постпредство РФ заявило о продолжении поддержания безопасности в Африке на уровне СБ ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева отметила, что Россия продолжит помогать "государствам континента и на двусторонней основе"

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Россия будет и впредь конструктивно вносить свой вклад в обеспечение безопасности стран Сахаро-Сахельского региона и Западной Африки на уровне Совета Безопасности ООН. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Россия будет и далее конструктивно участвовать в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности в коллективных усилиях по обеспечению безопасности в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке, акцентированно уделяя внимание реализации принципа "африканским проблемам - африканские решения", - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Евстигнеева отметила, что Россия продолжит помогать "государствам континента и на двусторонней основе, включая повышение боеспособности вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также предоставление помощи гуманитарного характера". "Все это в абсолютном соответствии с применяемыми международными правовыми нормами, приветствуется странами региона", - подчеркнула российский дипломат.

На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический форум Россия - Африка. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".