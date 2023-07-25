В "Росэнергоатоме" прокомментировали заявление МАГАТЭ о минах на периметре Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС, которые создает своими действиями киевский режим, аномальны и требуют нестандартных мер защиты, в том числе от силового захвата станции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), которые создает своими действиями киевский режим, аномальны и требуют нестандартных мер защиты, в том числе от силового захвата станции. Об этом сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире "Радио России", комментируя заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении противопехотных мин на периметре ЗАЭС.

"Это [положение дел] аномально, с этим вообще не спорит никто. Сегодня на ЗАЭС пишется новая история атомной энергетики, потому что ни один регламент никогда не предполагал действий на случай нанесения артиллерийских ударов по атомным и ядерным объектам. Никогда в истории такого не было, <...> никто не смел угрожать физической целостности атомного объекта, поэтому и меры по защите применяются разные, в том числе и нестандартные", - сказал Карчаа. Он подчеркнул, что "ни одна из этих мер, которые применяются военными, не угрожает ядерной безопасности".

По его словам, минирование защитного периметра также не угрожает сотрудникам станции. "Речь идет о буферной зоне, куда персонал станции не допускается, соответственно, нет угрозы жизни и здоровью персонала. Повторяю, я не присутствовал в момент этой инспекции, но речь может идти о мерах по возможному противодействию попыткам силового захвата станции. Эта угроза достаточно реальна", - отметил Карчаа.

Представитель "Росэнергоатома" оценил позицию МАГАТЭ в этом случае как взвешенную. "Гросси и инспекторы МАГАТЭ не могут не видеть и не фиксировать достаточно агрессивных намерений киевского режима, поэтому их реакция, на мой взгляд, была достаточной взвешенной. Они отметили, что то, что они увидели, никак на работу ЗАЭС не влияет, не влияет на ядерную безопасность", - пояснил он.

24 июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра ЗАЭС. Мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было. По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты организации пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

ЗАЭС в городе Энергодаре Запорожской области - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.