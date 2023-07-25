Севастополь поможет подготовить наблюдателей на выборах в новых регионах

Единый день голосования пройдет 10 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Общественная палата Севастополя примет участие в подготовке наблюдателей на выборах в новых регионах, которые состоятся в сентябре. Среди направлений подготовки - правила агитации и методы борьбы с вбросами, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Севастополя Александр Трошев.

"Взаимодействие Общественной палаты Севастополя и новых регионов (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области - прим. ТАСС) уже идет. Туда уехала наш председатель Севастопольской городской избирательной комиссии, мы однозначно туда также выдвинемся. Сейчас идет подготовительный процесс, идет формирование участков, избирательной комиссии. У нас богатый опыт и мы обязательно передадим его коллегам", - сказал Трошев.

Он пояснил, что в настоящий момент у коллег из новых регионов есть только теоретические знания о механизмах избирательного процесса, а Общественная палата Севастополя поможет им "закрепить эту теорию на практике". Трошев уточнил, что в список направлений для подготовки входит консультирование о правах наблюдателей, информация о правилах агитации, а также методы борьбы с вбросами.

Как сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, в подготовке наблюдателей к сентябрьским выборам в новых регионах также принимают участие и члены крымской Общественной палаты.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.