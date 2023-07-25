Премьер-министр Танзании прибыл в Петербург на саммит Россия - Африка

Борт делегации приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Танзании во главе со вторым лицом государства, премьер-министром Касимом Маджаливой, прибыла во вторник в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Борт с высокопоставленными представителями Танзании приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее посол России Андрей Аветисян заявил ТАСС, что в ближайшие дни ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно приостановленных прямых, регулярных рейсов в эту страну.

Глава российского диппредставительства также отметил, что у авиакомпании Azur Air есть планы по запуску прямых рейсов в Танзанию. По словам посла, регулярные маршруты планируется открыть к зимнему сезону сразу из нескольких российских городов.