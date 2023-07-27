Сессия "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности". Трансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках форума Россия - Африка проходит панельная дискуссия "Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие".

В ней примут участие председатель совета директоров ООО "Международный центр безопасности "Миротворец" Михаил Аничкин, советник по мониторингу проектов при президенте Центральноафриканской Республики Жорж Гугуэ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, заместитель премьер-министра, министр по вопросам международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. Модератором выступает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Участники, в частности, обсудят угрозы для стран Глобального Юга, способы борьбы с современными проявлениями колониализма и продвижение конструктивной повестки, нацеленной на общее развитие человечества.