Лавров сообщил, что Россия, Азербайджан и Армения планируют провести саммит в 2023 году

Российская сторона предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, уточнил глава МИД РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. РФ, Азербайджан и Армения продолжат работу по подготовке дальнейших встреч, в 2023 году планируется саммит руководителей трех стран. Об этом говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении", - сказал он.

Российская сторона также предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

При этом российский министр выразил надежду, что прошедшие сегодня дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу и на других направлениях. "Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер", - указал глава МИД РФ.

По словам главы ведомства, Москва рассчитывает, что кульминацией большого переговорного процесса между Баку и Ереваном станет именно подписание мирного договора.

"Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он.

Гарантии обеспечения прав нацменьшинств

Армения понимает, что необходимо убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями, добавил Лавров.н

"У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств", - сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Баку и Ереван "на взаимной основе готовы" предоставить гарантии обеспечения прав нацменьшинств на своих территориях.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва приветствует желание тех стран, которые хотят содействовать Армении и Азербайджану в поиске взаимоприемлемых решений, однако не должно быть искусственного навязывания договоренностей извне ради красивых заголовков в СМИ.

"Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - резюмировал министр.