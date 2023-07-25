Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Петербург

Ибрагим Траоре примет участие в саммите Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл вместе с высокопоставленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт главы государства приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Траоре стал первым африканским лидером, прибывшим на форум.

Буркина-Фасо в последние годы сталкивается с тяжелейшим кризисом безопасности, на территории страны активно действуют исламистские группировки. Власти считают, что именно партнерство с Россией поможет справиться с этими угрозами и станет ключевым фактором стабилизации обстановки. Так, председатель Законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума в марте отмечал, что страна выбрала сотрудничество с Москвой, руководствуясь уверенностью в ее принципиальности и искренности.

В начале января Буркина-Фасо разорвала соглашение с Парижем в области обороны, на основе которого на территории африканской страны находился французский контингент спецназа численностью до 400 бойцов. 19 февраля страну покинули французские военнослужащие, которые находились там с 2009 года. 1 марта правительство Буркина-Фасо денонсировало военное соглашение с Францией, которое было подписано более 60 лет назад.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.