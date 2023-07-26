Путин в Петербурге встретится с президентом Египта, премьером Эфиопии и главой банка БРИКС

В прошлый раз президент России встречался с Абдель Фаттахом ас-Сиси и Абийем Ахмедом в 2019 году, с Дилмой Руссефф - в 2015

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге начинает серию международных встреч с гостями предстоящего 27-28 июля форума и саммита Россия - Африка. В среду у него запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Двусторонние встречи

Как сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры Путина с премьер-министром Эфиопии, который будет находиться в России с официальном визитом, пройдут в среду в составе делегаций, а затем президент и премьер-министр проведут совместный завтрак.

Предыдущая встреча Путина и Ахмеда проходила в 2019 году, во время первого саммита Россия - Африка в Сочи. Тогда глава России и председатель кабмина Эфиопии обсудили историю отношений двух стран и их поступательное развитие. Путин тогда отмечал, что страны по-партнерски взаимодействуют на международной арене, в том числе в интересах обеспечения устойчивого развития мира на Африканском континенте. В свою очередь Ахмед сообщал, что эфиопская сторона признает Россию в качестве ключевого партнера в развитии страны.

Переговоры Путина с его египетским коллегой запланированы на вечер среды. Как сообщал Ушаков, лидеры России и Египта начнут встречу в присутствии журналистов, после чего общение продолжится в формате обеда.

В прошлый раз Путин общался с ас-Сиси также во время первого саммита Россия - Африка в 2019 году. Ас-Сиси тогда отмечал, что Египет "рассматривает российскую сторону как надежного партнера Африканского континента", он также выразил надежду на то, что "Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности в сфере развития". По телефону президенты РФ и Египта последний раз общались в марте 2023 года.

У Путина также состоится беседа с президентом Нового банка развития БРИКС. Экс-президент Бразилии (2011-2016 годы) Дилма Руссефф была избрана новым главой банка 24 марта этого года в Шанхае, сменив на этом посту бразильца Маркуса Троихо. Сегодняшняя встреча у Путина и Руссефф будет первой в ее нынешней должности. В прошлый раз Путин встречался с ней в 2015 году во время саммита БРИКС в Уфе.

Саммит Россия - Африка

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин активно готовится к саммиту, который состоится на этой неделе в Санкт-Петербурге.

По словам Ушакова, президент России планирует встретиться с каждым из лидеров африканских государств, приехавших на саммит. Среди собеседников Путина помощник президента называл руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.

Ушаков отмечал, что двусторонние встречи будут проходить в Санкт-Петербурге в течение четырех дней: 26, 27, 28 и 29 июля. Кроме того, после завершения саммита 28 июля планируется рабочий обед Путина с лидерами африканских стран - участниц мирной миссии по Украине. В нем примут участие главы государств и официальных делегаций ЮАР, Союза Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии.

Кроме того, как ожидается, некоторые из лидеров африканских стран будут присутствовать на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в воскресенье, 30 июля.

Многополярность и российско-африканские отношения

На самом саммите, по словам Ушакова, запланировано, в частности, большое выступление президента РФ, в котором он даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств.

В преддверии форума была опубликована статья Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Президент РФ отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран и настроен на плодотворное конструктивное общение. Российский лидер также выразил уверенность, что принятые на саммите и форуме решения послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.