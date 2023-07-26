Мишустин в Горно-Алтайске проведет совещание по развитию туризма

После этой поездки председатель правительства РФ, как ожидается, приедет в Норильск

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продолжает поездку по восточной части страны. Он завершает программу на Дальнем Востоке и прибывает в Сибирь, где проведет предстоящие два дня.

В среду у главы кабинета министров запланирована работа в Республике Алтай. В Горно-Алтайске Мишустин соберет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

В качестве премьера он посещает регион уже не первый раз. В частности, Мишустин останавливался в Горно-Алтайске в прошлом году во время аналогичного "турне". Он также проводил совещание, а помимо этого осматривал проекты российских туристических комплексов.

До этого Мишустин приезжал сюда в марте 2021 года - Республика Алтай входила в число регионов, социально-экономические показатели которых отставали от среднероссийских и которые премьер обещал посетить лично.

О поездке

Мишустин ежегодно совершает летние "дальневосточные турне". Так, в 2022 году он приезжал не только в Республику Алтай, но также в Якутию и Забайкалье. В 2021-м он посещал Иркутскую и Сахалинскую области, Хабаровский край. В 2020 году маршрут пролегал через Камчатку, Чукотку, Амурскую и Магаданскую области.

Нынешнее "турне" председатель правительства РФ начал с Приморья - во Владивостоке он выступил на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", побеседовал с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", провел встречи с руководителями двух регионов.

Во второй день премьер работал в Бурятии, где посетил авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы. В четверг Мишустин, как ожидается, приедет в Норильск.