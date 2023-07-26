Госдума заслушает министра транспорта и подведет итоги весенней сессии

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о снятии ограничений на строительство велодорожек, лыжных трасс, велопешеходных, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок в лесах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на завершающем пленарном заседании весенней сессии 2023 года планирует заслушать информацию министра транспорта РФ Виталия Савельева, обсудить законопроект о снятии ограничений на строительство велодорожек в лесах и подвести итоги работы палаты.

Глава Минтранса РФ выступит в рамках правительственного часа с информацией о реализации государственной политики в области транспорта и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о снятии ограничений на строительство велодорожек, лыжных трасс, велопешеходных, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок в лесах, а также на строительство элементов благоустройства, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения и урны.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от "Единой России" в июне 2023 года. Ограничение на строительство троп, лыжных и роллерных трасс, спортивных и детских площадок в лесах предлагается снять в целях организации досуга россиян.

Как отметили депутаты, возведение таких рекреационных объектов исключает строительство жилья, гостиниц, апартаментов и иных жилых зданий на лесных участках.

По завершении пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин подведет итоги весенней сессии, выступив перед депутатским корпусом.