Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины

Посол РФ в США отметил, что Вашингтон скрывает истинные цели своей политики и манипулирует общественным мнением

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американские стратеги спонсируют террористические планы Киева, военная помощь США Украине приводит лишь к новым страданиям и смертям. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики, - отметил дипломат, комментируя решение администрации США о направлении Киеву очередной партии военной помощи на $400 млн. - Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, - еще большего количества человеческих страданий и смертей. Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями".

"Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников. Например, продолжать атаки на Крымский мост, который не является военным объектом, так как давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ, - добавил Антонов. - Сколько еще американских [боевых машин пехоты] Bradley должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну на поле боя приведут лишь к одному - бесславному поражению русофобов?"

Администрация США ранее объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, а также 32 бронетранспортера Stryker, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и более 28 млн патронов.