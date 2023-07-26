В Приморье прекратили полномочия депутата, который год не появлялся на заседаниях

Дмитрий Назарец с июля 2022 года находится за пределами России

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило полномочия депутата Дмитрия Назарца, который с июля 2022 года не появлялся на заседаниях комитета по продовольственной политике и природопользованию, в котором состоит, а также на заседаниях заксобрания.

"Депутат Законодательного собрания Приморского края Назарец Дмитрий Юрьевич с июля 2022 года и по настоящее время находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем не принимает участие в заседаниях законодательного собрания Приморского края, комитета по продовольственной политике и природопользованию, а также не ведет работу с избирателями в своем избирательном округе. <…> Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае систематического неисполнения депутатом без уважительных причин своих полномочий", - доложил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья Всеволод Романов.

Комитет признал неуважительными причины отсутствия Назарца на 10 заседаниях комитета, в котором он состоит, и на заседаниях заксобрания. Это стало основанием для досрочного прекращения его полномочий. За такое решение депутаты проголосовали единогласно.

Как ранее сообщил ТАСС председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, Назарец находится за границей и предоставляет документы о лечении.

Согласно данным, размещенным на сайте регионального парламента, Назарец был избран депутатом заксобрания Приморского края в 2021 году, член фракции "Единая Россия". С 2013 года и по настоящее время он также является генеральным директором ООО "Приморский экспорт".