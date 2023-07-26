На Чукотке документы для участия в выборах главы региона подали три кандидата

Речь идет о представителях партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - патриоты - За правду", ЛДПР

ТАСС, 26 июля. Три кандидата, выдвинутые партиями для участия в выборах губернатора Чукотки, прошли муниципальный фильтр и подали соответствующие документы. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"Период подачи документов для регистрации завершается завтра. Три кандидата подали документы, четвертый [выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации] намерен сделать это сегодня", - сообщили в комиссии.

Партиями для участия в выборах выдвинуты четыре кандидата. От "Единой России" - Владислав Кузнецов, от КПРФ - Владимир Гальцов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" - Александр Семериков, от ЛДПР - Юлия Бутакова. Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа, Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ, Бутакова - депутат Думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит региональным филиалом "Почты России".

Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.