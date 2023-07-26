Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва покинул Латвию

По словам официального представителя МИД РФ, Марат Касем опасался возобновления уголовного преследования в республике

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну [Латвию]", - сказала она в среду в эфире радио Sputnik.

Касем был задержан 5 января в Риге Службой государственной безопасности Латвии. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Касем приехал в Ригу навестить больную бабушку, когда он уже находился под арестом, она умерла.

Как заявляла ранее Захарова, Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность. Немедленного освобождения журналиста потребовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.