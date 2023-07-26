26 июля, 05:31,
обновлено 26 июля, 05:51

Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Литва покинул Латвию

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Марат Касем опасался возобновления уголовного преследования в республике

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну [Латвию]", - сказала она в среду в эфире радио Sputnik.

Касем был задержан 5 января в Риге Службой государственной безопасности Латвии. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Касем приехал в Ригу навестить больную бабушку, когда он уже находился под арестом, она умерла.

Как заявляла ранее Захарова, Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность. Немедленного освобождения журналиста потребовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Теги:
ЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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