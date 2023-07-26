26 июля, 06:04,
обновлено 26 июля, 06:16
Саммит Россия – Африка

Путин приветствовал участников и гостей форума Россия - Африка

Глава государства отметил, что Африка уверенно заявляет о себе как один из полюсов многополярного мира

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, отметив роль Африки в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. "Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в послании президента РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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