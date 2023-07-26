Захарова назвала чудовищной реакцию западного сообщества на гибель российского военкора

Минобороны России ранее сообщило, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Реакция западного сообщества на гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева является "ожидаемо чудовищной". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Она ожидаемо чудовищная. Ожидаемая она потому, что сегрегация, деление людей на первый, второй сорт, на нужных и ненужных, правильных и неправильных является частью либеральной диктатуры. Это нужно понять. В основе этого идеологического движения лежит именно отношение к людям как к неравным", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Спутник".

Ранее в Минобороны России сообщили, что 22 июля четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.