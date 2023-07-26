Патрушев посетит Мозамбик

Секретарь Совета безопасности России планирует провести консультации по вопросам безопасности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 июля посетит Мозамбик, где проведет консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит 26 июля Республику Мозамбик", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что "в городе Мапуту Патрушев проведет российско-мозамбикские консультации по безопасности".

Нынешний визит станет для секретаря Совбеза первым посещением Мозамбика.

В предыдущий раз он общался с коллегами из республики на полях конференции по безопасности, проходившей в апреле 2018 года в Сочи. Тогда он беседовал с генеральным директором Службы информации и государственной безопасности Мозамбика Жулио Дос Сантосом Жане. Коллеги обсуждали перспективы двустороннего взаимодействия в противодействии терроризму и пиратству.

Перед тем как отправиться в Мозамбик, Патрушев два дня работал в Йоханнесбурге, где проводил встречи с коллегами из БРИКС и стран - друзей "пятерки".