Захарова назвала ситуацию в СМИ США "страшным танго больших капиталов и грязных политиков"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у Белого дома и Госдепа нет "никакого морального права комментировать ситуацию в сфере информации"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Свобода слова в Соединенных Штатах Америки попрана, происходящее в американских СМИ - это "страшное танго больших капиталов и грязных политиков". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"У них попраны все свободы, включая, в первую очередь, свободу слова. Все, что происходит в американских средствах массовой информации - это триллер, это ужас, это страшное танго больших капиталов и грязных политиков. Ничего другого там нет, - отметила дипломат. - Там нет человечности, там нет реального выражения мыслей, чаяний, озабоченностей, всего того, что волнует американский народ". Дипломат добавила, что, наоборот, происходит навязывание американскому народу "стратагем, которые пишутся где-то в недрах спецслужб" или разработок политических технологов.

Захарова отметила, что у Белого дома и Госдепа нет "никакого морального права комментировать ситуацию в сфере информации".