26 июля, 08:38
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам врио губернатора региона, ВСУ за сутки совершили 36 попыток обстрелять населенные пункты области

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 36 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области на трех направлениях.

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Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник совершил 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях", - написал он.

Балицкий добавил, что "противник с 04:00 попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором" российских подразделений и несет значительные потери. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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