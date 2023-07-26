Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

По словам врио губернатора региона, ВСУ за сутки совершили 36 попыток обстрелять населенные пункты области

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 36 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области на трех направлениях.

Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник совершил 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях", - написал он.

Балицкий добавил, что "противник с 04:00 попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором" российских подразделений и несет значительные потери.