Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 36 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области на трех направлениях.
Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки противник совершил 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях", - написал он.
Балицкий добавил, что "противник с 04:00 попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором" российских подразделений и несет значительные потери.