Медведев заявил, что против России развязана настоящая война в киберпространстве

Заместитель председателя Совета безопасности РФ считает, что в защите критической информационной инфраструктуры особая роль отведена Росатому

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские разработки должны минимизировать атаки на отечественные ресурсы в киберпространстве, поскольку сейчас против РФ ведется настоящая война в киберпространстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии Росатома.

"С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере [цифровой безопасности] резко возросли, против России развязана настоящая война в киберпространстве", - констатировал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче "в самые короткие сроки преодолеть зависимость от импортного программного обеспечения и оборудования". "Нужно активно совершенствовать отечественные технологии, все наши продукты и сделать так, чтобы они работали в максимальной степени безопасно, свели, если не в полной мере, то минимизировали атаки в киберпространстве", - указал Медведев.

По его словам, "вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое, очень важное значение". Заместитель председателя СБ указал, что "постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств". Эти санкции и атаки в киберпространстве "требуют активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", подчеркнул он.

Медведев считает, что в защите критической информационной инфраструктуры особая роль отведена Росатому, на базе которого создано научно-производственное объединение, которое будет заниматься разработкой и производством так называемых доверенных программно-аппаратных комплексов. "Реализуется и пилотный проект в атомной и космической отраслях", - добавил зампред СБ.

"Наша общая задача - эффективно скоординировать работу всех профильных ведомств, всех служб, организаций, крупных корпораций, научного сообщества и предусмотреть поддержку необходимых мероприятий, решений в государственных программах и в национальных проектах", - полагает Медведев. На его взгляд, "это жизненно важно для того, чтобы надежно обеспечить безопасность страны, ее стабильное развитие и благополучие миллионов граждан".