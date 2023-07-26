Делегация Экваториальной Гвинеи во главе с вице-президентом прибыла на саммит в Петербурге

Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулков

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экватогвинейская делегация во главе с вице-президентом республики Теодоро Нгемой Обиангом Манге прибыла в среду в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

В столице страны Малабо неоднократно заявляли о приверженности взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Так, в апреле посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба заявил, что Африка очень рада возвращению России на континент.

РФ и Экваториальная Гвинея активно развивают сотрудничество в сфере энергетики. По словам министра шахт и углеводородов республики Антонио Обуру Ондо, стороны обсуждают совместные проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых и углеводородов.

Примечательно, что буквально накануне республику посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Этот визит состоялся в рамках его турне на Африканский континент. Какие сигналы были получены от Киева, возможно, расскажут на саммите представители делегации.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".