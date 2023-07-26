В МИД РФ отметили, что США своим молчанием одобряют гонения Киева в отношении УПЦ

Киевские власти и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран, заявили в дипведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты замалчивают информацию о преступлениях Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), по сути, одобряют противоправные действия "своих подопечных". Об этом говорится в докладе МИД РФ "О противоправных действиях украинских властей в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан".

"Замалчивают информацию о преступлениях Киева и "ярые поборники" свободы вероисповедания - США, которые на уровне Комиссии конгресса по международной религиозной свободе и Госдепартамента США регулярно выпускают доклады о нарушениях прав верующих в мире, - отмечается в докладе. - За время гонений православных верующих на Украине они, однако, не выступили с критикой разрушительной церковной политики [президента Украины Владимира] Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных".

В российском дипведомстве также указали на то, что "происходящие на Украине события вписываются в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, поощряющей раскольников".

"Киевские власти и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран, даже невзирая на решение УПЦ о независимости от Московского патриархата", - констатировали в МИД РФ.

В российском дипведомстве обратили внимание и на то, что проблема канонического православия на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций". "В ответ на обращения МИД России профильные международные структуры, как правило, ограничиваются отписками о том, что они мониторят происходящее, - говорится в докладе. - По-прежнему нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих".

В МИД РФ перечислили международные документы, "откровенно попираемые киевскими властями". "Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, профильные обязательства ОБСЕ и многие другие международные акты, гарантирующие неотъемлемое право человека на свободу вероисповедания", - отмечается в докладе.