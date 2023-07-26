26 июля, 08:16

Захарова сообщила, что на форуме борьбы с неоколониализмом ожидают представителей 70 стран

Мероприятие пройдет в конце октября в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представители 70 государств планируют приехать на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который пройдет в конце октября 2023 года в Москве. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в рамках сотрудничества с ведущими политическими силами стран Азии, Африки, Латинской Америки продолжается подготовка к проведению форума.

"Предполагается, что в нем примут участие делегации конструктивно настроенных зарубежных партий, видные представители общественно-политических, научных, экспертных и деловых кругов 70 государств", - сообщила дипломат. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМосква
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