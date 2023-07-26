Памфилова сообщила, что на участие в ДЭГ подали 66 169 заявок

По словам председателя ЦИК РФ, еще 4,7 тыс. человек хотят голосовать по месту пребывания

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 66 тыс. жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы, на данный момент подали заявления о желании участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), еще 4,7 тыс. человек хотят голосовать по месту пребывания. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Всего на сегодняшнее утро подано уже более 70 тыс. заявлений: 66 169 заявлений на участие в ДЭГ и 4 706 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения", - сказала она.

Памфилова напомнила, что в Москве подача заявлений на ДЭГ не требуется, поскольку столица использует свою собственную платформу.

О выборах глав субъектов РФ

Участие в выборах глав субъектов РФ в 21 регионе на данный момент принимают 125 кандидатов, 10 из них - самовыдвиженцы, сообщила Памфилова.

"На данный момент на выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ выдвинуто 125 кандидатов, из них зарегистрировано 32 кандидата, у 79 кандидатов документы находятся на рассмотрении, утрачен статус у 13, отказано в регистрации одному", - сказала председатель Центризбиркома РФ.

На выборы различных уровней своих кандидатов на данный момент выдвинули 23 из 27 партий, рассказала она. "У нас выдвинуто уже 8,5 тыс. кандидатов, то есть 8 488. По единым избирательным округам в настоящее время от 13 политических партий выдвинуто 6 260 человек", - сказала она.

Кроме того, согласно материалам ЦИК, по одномандатным округам выдвинулись 2 228 человек. Всего, по словам Памфиловой, на выборы различных уровней своих кандидатов на данный момент выдвинули 23 из 27 партий.

О выборах

Ранее председатель Центризбиркома РФ отмечала, что около 21,5 млн человек смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании в 2023 году, оно пройдет в 25 регионах, включая Москву.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.