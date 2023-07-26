Захарова указала на интерес РФ и Африки к созданию неподконтрольной Западу инфраструктуры

Официальный представитель МИД России отметила, что стороны планируют "вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства взаиморасчетов и резервной валюты"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки работают над созданием неподконтрольной Западу инфраструктуры и заинтересованы в интенсификации этой совместной деятельности, заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с предстоящим саммитом Россия - Африка.

"Мы заинтересованы в интенсификации совместной с [африканскими] единомышленниками работы в вопросах создания неподконтрольной Западу инфраструктуры в различных сферах, формирования механизмов экономического взаимодействия, решения конкретных общих задач развития, - отметила она. - И полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства взаиморасчетов и резервной валюты по одной простой причине: потому что американский доллар используется США как инструмент не только уже в борьбе за конкурентные преимущества, но и как средство реализации своей агрессии".

Официальный представитель дипведомства РФ выразила уверенность, что "Африка может стать одним из центров полицентричного мира". "У нее есть для этого все возможности: африканские государства все увереннее проводят суверенную политику, демонстрируют способность самостоятельно решать свои проблемы, в том числе с использованием панафриканских механизмов и региональных интеграционных объединений", - указала дипломат.

"Совместно с африканскими друзьями мы рассчитываем формировать глобальную недискриминационную повестку дня, ставить важные для нас и созвучные интересам большинства стран континента злободневные проблемы, в конструктивном ключе искать пути их решения, работать над укреплением международно-правовых начал в межгосударственных отношениях и над построением новых условий мирного сосуществования, основанного на общих целях и ценностях", - подчеркнула Захарова.

"Считаем важной совместную последовательную работу против навязывания западных либеральных культурных стандартов под видом универсальных и попыток объявить традиционные нравственные ценности вне закона, размыть нормы морали и общественные устои", - добавила она.