В ЦИК поступило 91 обращение по вопросам организации выборов различного уровня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что из них 35 требуют информационно-разъяснительной работы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 90 обращений по вопросам организации выборов различного уровня поступило в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ на данный момент. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила его председатель Элла Памфилова.

"К нам поступило 91 обращение по вопросам организации выборов различного уровня, из них 35 требуют от ЦИК информационно-разъяснительной работы, 18 - это претензии именно к местным избиркомам, в 38 обращениях содержится информация о возможных нарушениях избирательного законодательства", - сказала Памфилова.

Она отметила, что из 38 обращений о возможных нарушениях избирательного законодательства семь содержат жалобы на решения нижестоящих избирательных комиссий.

В новость внесена правка (12:13 мск) - передается с исправление в заголовке, верно - обращение по вопросам организации выборов различного уровня​​​​​​​.