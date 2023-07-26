Бывший вице-президент "Ростелекома" будет курировать цифровизацию Новосибирской области

Максим Кудрявцев занимал пост вице-президента ПАО "Ростелеком" до 2016 года

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил куратором цифровой трансформации в регионе бывшего вице-президента ПАО "Ростелеком", замгубернатора Максима Кудрявцева. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Замгубернатора Максим Кудрявцев будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию, в том числе за обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Кудрявцев занимал пост вице-президента ПАО "Ростелеком" до 2016 года. В 2016-2021 годах был депутатом Госдумы. В 2022 году Травников назначил Кудрявцева своим заместителем для работы в представительстве региона в Москве.