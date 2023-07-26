Захарова пообещала ответные меры на решение Молдавии о сокращении посольства России

Официальный представитель МИД РФ назвала это очередным шагом Кишинева к разрушению двусторонних отношений с Москвой

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность посольства РФ, это очередной шаг Кишинева к разрушению двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы расцениваем это как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима", - сказала она, комментируя соответствующий шаг Молдавии.

"Что касается так называемого расследования, в котором содержится голословное обвинение в адрес российского посольства в Кишиневе и его сотрудников в шпионской деятельности, - это какой-то опус, фэнтезийный рассказ, он к реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", - указала она.

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что официальный Кишинев принял решение сократить численность персонала российского посольства. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". Он добавил, что представители посольства России были проинформированы об этом.