МИД РФ: попытки Осло вывести из-под договора разработку шельфа Шпицбергена нелегитимны

Как указала официальный представитель ведомства Мария Захарова, правовой режим полностью распространяется на шельф архипелага в пределах, определенных документом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия считает неправомерными попытки Норвегии вывести из-под действия договора 1920 года поиски и разработку шельфа Шпицбергена. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на представленный правительством Норвегии в июне доклад по вопросу о разработке минеральных ресурсов на норвежском континентальном шельфе, включая районы архипелага Шпицберген. В этой связи полагали необходимым акцентировать внимание на нашей позиции относительно правого статуса шельфа, - сказала она. - Мы считаем неправомерными попытки Норвегии по выводу вопросов по поиску и разработке минеральных ресурсов континентального шельфа архипелага Шпицберген из-под договора о Шпицбергене 1920 года".

Как указала дипломат, континентальный шельф архипелага представляет собой естественное продолжение его суши и образует с ней единое и неразрывное целое, а правовой режим, установленный указанным договором, полностью распространяется на шельф архипелага в пределах, определенных в первой статье документа. "Таким образом, Норвегией не могут устанавливаться и осуществляться какие-либо исключительные интересы или права в отношении шельфа в указанном районе без согласия всех других участников договора 1920 года. Хотели бы вновь напомнить норвежской стороне, что ее суверенитет над архипелагом Шпицберген не является безусловным", - подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД, попытки одностороннего регулирования ресурсодобывающей деятельности на участках шельфа в границах действия договора расценивается РФ как нарушение Норвегией режима этого документа и обязательств по нему. "Неоднократно призывали норвежскую сторону отказаться от подобной неправомерной с точки зрения международного права практики, в том числе в контексте промыслов морских биологических ресурсов в водах Шпицбергена или разработки минеральных ресурсов", - добавила она.