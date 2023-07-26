Захарова: вмешательство НАТО надолго отодвинуло бы урегулирование на Южном Кавказе

Официальный представитель МИД РФ отметила повышенный интерес стран Североатлантического альянса к этому региону

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия уверена, что вмешательство Североатлантического альянса надолго отодвинет урегулирование на Южном Кавказе и принесет дестабилизацию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопроса о контактах армянских официальных лиц с Пентагоном, то видим, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют повышенный интерес к Южному Кавказу. Уверены, что вовлечение альянса в дела региона принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго", - сказала она.