Захарова указала на "половинчатость" заявления ЮНЕСКО о гибели военкора Журавлева

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "вместо осуждения" в заявлении генерального директора организации Одре Азуле "говорится о сожалении"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заявление генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции (СВО) "абсолютно половинчато". Такое мнение выразила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы зафиксировали, что, наконец, госпожа Азуле использовала свой мандат и привлекла внимание к гибели российского журналиста и к тому, что пострадали его коллеги. Но мы точно так же увидели и абсолютную половинчатость этого заявления, где убийство Ростислава Журавлева названо "просто смертью". Он просто умер что ли? Его убили", - указала она.

Захарова отметила, что "вместо осуждения" в заявлении Азуле "говорится о сожалении". "Притом что резолюция осуждения насилия, направленного против журналистов, а она была принята 29-й сессией конференции ЮНЕСКО 12 ноября 1997 года, наделяет генерального директора мандатом именно на осуждение таких актов. Этот термин использует госпожа Азуле, если речь идет о представителях западных, украинских средств массовой информации, но не о российских - это сегрегация", - заметила Захарова.