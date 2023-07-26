МИД РФ рассчитывает, что контакты с Азербайджаном и Арменией состоятся в ближайшие месяцы

Стороны ранее договорились постараться возобновить диалог между представителями гражданского общества, экспертами-политологами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что контакты с Баку и Ереваном, о которых было условлено на прошедшей накануне встрече глав МИД трех стран, состоятся в ближайшие месяцы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Баку и Еревана Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Процесс примирения двух братских для России народов должен охватывать и гуманитарную сферу. Как было отмечено в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 31 октября 2022 года, важно формировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Азербайджана и Армении при российском содействии, а также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран, - сказала дипломат. - Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы".

Лавров по итогам трехсторонних переговоров сообщил, что стороны договорились постараться возобновить диалог между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Глава МИД добавил, что РФ также предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев. Лавров сообщил о намерении продолжить "энергичную работу по подготовке дальнейших встреч", в том числе о планах провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.