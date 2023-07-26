МИД РФ заявил, что наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что Россия неоднократно подчеркивала "опасность курса Вашингтона, а именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе, на постоянное повышение ставок с задействованием стратегического военного потенциала"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Предпринимаемые США конфронтационные шаги по наращиванию военной активности под предлогом сдерживания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с недавним заходом американских атомных подводных лодок в южнокорейские порты.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове, - отметила она. - Обстановка там продолжает накаляться главным образом из-за наращивания США совместно с Республикой Корея и Японией военной активности в рамках так называемой стратегии расширенного сдерживания КНДР".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала "опасность курса Вашингтона, а именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе, на постоянное повышение ставок с задействованием стратегического военного потенциала".

"Подобные конфронтационные шаги провоцируют эскалацию и гонку вооружений, идут вразрез с политико-дипломатическими усилиями мирного урегулирования ядерной и других проблем в субрегионе", - резюмировала Захарова.

Совместная демонстрация силы

В понедельник американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу, а на прошлой неделе в южнокорейский порт Пусан заходила стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным оружием на борту. Регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подлодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков с целью демонстрации потенциала сдерживания осуществляются в соответствии с Вашингтонской декларацией, которую в апреле нынешнего года приняли президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль.