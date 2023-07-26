26 июля, 10:25
Ситуация на Корейском полуострове

МИД РФ заявил, что наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что Россия неоднократно подчеркивала "опасность курса Вашингтона, а именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе, на постоянное повышение ставок с задействованием стратегического военного потенциала"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Предпринимаемые США конфронтационные шаги по наращиванию военной активности под предлогом сдерживания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с недавним заходом американских атомных подводных лодок в южнокорейские порты.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове, - отметила она. - Обстановка там продолжает накаляться главным образом из-за наращивания США совместно с Республикой Корея и Японией военной активности в рамках так называемой стратегии расширенного сдерживания КНДР".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала "опасность курса Вашингтона, а именно он формирует подобную атмосферу нестабильности в этом регионе, на постоянное повышение ставок с задействованием стратегического военного потенциала".

"Подобные конфронтационные шаги провоцируют эскалацию и гонку вооружений, идут вразрез с политико-дипломатическими усилиями мирного урегулирования ядерной и других проблем в субрегионе", - резюмировала Захарова.

Совместная демонстрация силы

В понедельник американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу, а на прошлой неделе в южнокорейский порт Пусан заходила стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным оружием на борту. Регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подлодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков с целью демонстрации потенциала сдерживания осуществляются в соответствии с Вашингтонской декларацией, которую в апреле нынешнего года приняли президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль. 

Теги:
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяЗахарова, Мария Владимировна
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