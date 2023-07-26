26 июля, 11:38,
обновлено 26 июля, 11:53

Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что 68% от общего количества принятых были законами прямого действия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных", - сказал он.

Володин отметил, что 334 закона (68% от общего количества принятых) были законами прямого действия.

"Законы прямого действия отличаются от рамочных законов, от законов отсылочного характера тем, что при обсуждении граждане, каждый из нас, может участвовать в выработке решений", - добавил председатель Госдумы. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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