Председатель палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что 68% от общего количества принятых были законами прямого действия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"За время весенней сессии принято 500 законов. <…> У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных", - сказал он.

Володин отметил, что 334 закона (68% от общего количества принятых) были законами прямого действия.

"Законы прямого действия отличаются от рамочных законов, от законов отсылочного характера тем, что при обсуждении граждане, каждый из нас, может участвовать в выработке решений", - добавил председатель Госдумы.